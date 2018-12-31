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Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam

Karaman'da bir iş yerinin önünde esnafların yaptığı kardan adama, gece kimliği belirlenemeyen bir kişinin yaptığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

AA | 31.12.2018 - 18:56..
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Kuruyemiş dükkanını işleten Ali Gül, dün yoğun kar yağışı sonrası arkadaşları ile iş yerinin önüne yaklaşık 2 metre boyunda kardan adam yaptı.

Bu sabah iş yerine gelen Gül, kardan adamın parçalandığını gördü. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Gül, bir kişinin gece kardan adamı parçaladığını gördü.

Görüntülerde, iş yerinin önünden geçen bir kişinin, kardan adamın kafasına yumruk atıp kaçması yer alıyor. Aradan 8 dakika geçtikten sonra tekrar gelen saldırganın, bu defa, kardan adamın gövdesini tekme ve yumruklarla parçalayıp hızla kaçtığı görülüyor.

Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam VİDEO

"KARDAN ADAM OLUR BUNLARDAN OLMAZ"

Ali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın neden böyle bir şey yaptığına anlam veremediğini söyledi.

Tanımadıkları kişinin ilk önce kardan adamın kafasını kopardığını ve 8 dakika sonra gelerek gövdesini parçalayarak kaçtığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Dün kar yağışı sonrası ailem ve komşularla beraber çok güzel bir kardan adam yaptık. Bir kişi gelerek yaptığımız kardan adamın önce kafasını, sonra gövdesini parçalayarak kaçıyor. Bu anlar güvenlik kamerasına takılmış. Herhalde kavga edecek kimse bulamayınca kardan adama saldırmış. Kardan adamdan adam olur ama bunlardan olmaz."

Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam

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