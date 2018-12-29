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Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

Sivas’ta esnaflık yapan Murat Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile şehrin sembollerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese’yi kardan yapmaya çalıştı.

İHA | 29.12.2018 - 14:06..
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Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

Sivas’ta birkaç gündür aralıklarla yağan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Mevlana Mahallesi'nde esnaflık yapan Murat Yıldırım ise Mevlana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önüne, şehrin simgelerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese'nin benzerini kardan yapmayı denedi.

Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile tarihi medresenin benzerinin bir kısmını tamamlamayı başardı.

MEDRESE YARIM KALDI

Ancak çevredeki kar yetmeyince medrese yarım kaldı. Yıldırım, çalışmasını tamamlamak için yeniden kar yağmasını bekliyor.

Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

Vatandaşların ilgi odağı olan kardan Çifte Minareli Medrese'yi görenler fotoğraf çekiyor.

Kardan Çifte Minareli Medrese’yi yaptı

"İNŞALLAH BENZEMİŞTİR"

Yıldırım, “Sivasımızın simgelerinden çifte minareyi yapmaya çalıştık. İnşallah benzemiştir. Kar biraz daha yağarsa diğer eksik taraflarını da tamamlayacağız. İnsanlardan da bayağı ilgi gördü. Görenler fotoğraf çekinmeye çalışıyor. Çocuklar daha fazla meraklı. 4 saat sürdü yapımı. Tek başıma yaptım.“ dedi.

Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

"YAPANIN ELLERİNE SAĞLIK"

Kardan yapılan Çifte Minareli Medrese’nin çok güzel olduğunu belirten Yunus Gül, “Burada güzelce bir Çifte Minareli Medrese yapmışlar. Tarihi bir eseri aynı şekilde göstermişler. Yapanların ellerine kollarına sağlık. Bende fotoğraf çektim.“ dedi.

Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı

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