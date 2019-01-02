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Kardan ‘folklor’ ekibi kurdu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Hacı Fendoğlu, ilçeyi etkisi altına alan karı sanata dönüştürdü ve kardan 12 kişilik folklor ekibi yaptı.

DHA | 02.01.2019 - 09:37..
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Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim bölümünden mezun olan 41 yaşındaki Hacı Fendoğlu KPSS'de atanamayınca ilçede kurs merkezi açarak gençlere eğitim vermeye başladı.

Kardan ‘folklor’ ekibi kurdu

Adıyaman'da heykeltıraş kardan folklor ekibi yaptı ViDEO

YOLDAN GEÇENLER HAYRANLIKLA İZLEDİ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat olarak gören Fendoğlu, herkes gibi kardan adam yapmak yerine karı sanata dönüştürdü ve yöreye ait kültürel izleri taşıyan 12 kişilik folklor ekibi yaptı. Fendoğlu'nun evinin önündeki karlardan folklor ekibi yapmasını yoldan geçenler büyük ilgiyle izledi.

Kardan ‘folklor’ ekibi kurdu

“SANATA VEFA BORCUMU ÖDEDİM”

Hacı Fendoğlu, “Güzel sanatlar bölümü mezunu olduğum için her zaman sanata merakım vardır. Nerede sanat yapılmaya uygun malzemeler olsa, orada sanatımı yaparım ve bundan da derin mutluluk duyuyorum. Kar çalışmamıza gelince; burada da yöremizin folklor ekibinin kardan heykellerini yaparak, hem onların sanatına vefa borcumu ödedim hem de sanatımı icra ettim” diye konuştu.

Kardan ‘folklor’ ekibi kurdu

Vatandaşlar ise kardan yapılan folklor ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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