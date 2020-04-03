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Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı

Ardahan'da kardan koronavirüs yapan iki arkadaştan biri, "2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider" dedi.

DHA |
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Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinin 320 nüfuslu Yukarı Cambaz köyünde yaşayan çocukluk arkadaşları Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan koronavirüs yaptı.

2 SAAT DAYANDI

Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan koronavirüs, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi.

İkili, cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı

"UMARIM KORONAVİRÜS DE YAKIN ZAMANDA GİDER"

İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Koronavirüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de koronavirüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider." dedi.

Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı

Kardan koronavirüs güneşe 2 saat dayandı

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