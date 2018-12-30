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Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri için çalışmalar başladı.

AA | 30.12.2018 - 14:23..
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Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine, yaklaşık 100 kamyon kar taşındı. Kar kütleleri, iş makineleriyle bir araya toplandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YAPTI

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda; Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisi, heykelleri yapmaya koyuldu.

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet İşçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan heykelleri anıtsal olarak yapmak istediklerini söyledi.

"ONLARIN YAŞADIKLARINI YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Türk heykel sanatında pek kullanılmayan kar, buz gibi bölgeye has malzemeyle çalıştıklarını belirten İşçioğlu, şunları söyledi: "Şehit torunları olarak bir nebze olsun onların yaşadıklarını yansıtmaya çalışacağız. İnşallah memleketimize, milli değerlerimize, milli hassasiyeti uyandırabilecek bir çalışma olur. Bu açıdan da gelecek nesiller için devam etmesini düşünüyoruz. Ben 4 yıldır kardan heykeller çalışmasına katılıyorum. Ömrümüz olursa bundan sonra da devam ettireceğiz."

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt


"ÜZÜCÜ DUYGUYU YAŞIYORUZ"

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammet İşçioğlu, geçen yıl da bu etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Kardan şehit heykellerini sıfırın altında 18 derecede yapıyoruz. Aslında çok üzücü bir duygu, bunu yaşıyoruz. Sabahtan akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Bazen sıfırın altında 20 dereceye kadar hava soğuk oluyor. Zor şartlar altında onları anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

İşçioğlu, yaptıkları çalışmanın beğenilmesini dileyerek, herkesi açılışa davet etti.
Iraklı yüksek lisans öğrencisi Samir Altay ise hocalarına destek için kardan şehit heykelleri yapımda çalıştığını kaydetti.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 5 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

Sarıkamış'ta şehitler için kardan anıt

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