Kardeş kavgası cinayetle bitti

Ankara'da cinayet ihbarı üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, başında ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunan Serkan Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerini inceleyen ekipler, suç aleti balta ve bıçağa el koydu. Serkan Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise cinayeti işlediği şüphesiyle ağabeyi Ferhat Ö.'nün peşine düştü.

Gece saatlerinde Ferhat Ö.'yü Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yürürken gören polis ekibi, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin çağrısına uymayan Ferhat Ö., koşarak kaçmaya çalıştı, polis ekibi de peşine düştü. Cadde üzerindeki kovalamacada kısa sürede yakalanan Ferhat Ö., gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Alkollü olduğu anlaşılan şüpheli sorgulanmak üzere Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ferhat Ö.'nün sorgusunda, önce kardeşinin balta ile saldırdığını, kardeşinin alkollü olduğunu, kendini korumak için karşı koyduğunu ve kardeşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ferhat Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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