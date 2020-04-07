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Kardeşleri ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı

Mardin'de, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeş, 8 akrabasıyla birlikte abileri Mustafa Cebe'nin evine silah ve taşla saldırdı.

DHA |
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Kardeşleri ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yüceköy Mahallesi'nde, Mustafa Cebe, eşi ve 5 çocuğuyla evde oturdukları sırada, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 3 kardeşinin saldırısına uğradı.

EVİNİ TAŞLAYIP SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Üç kardeş 8 akrabasıyla Mustafa Cebe'nin evine taşlı ve silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede Mustafa Cebe'nin evinin saldırı olayına karışan 3 kardeşi ve 8 akrabasını gözaltına aldı.

Kardeşleri ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı

Kardeşleri ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı

Kardeşleri ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı

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