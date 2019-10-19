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Kardeşini felç bırakan kişiyi öldürdü

Esenyurt'taki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. 7 yıl önce kardeşinin sakat kalmasına neden olan kişiyi öldüren katil zanlısı, yardım edenlerle birlikte gözaltına alındı.

DHA | 19.10.2019 - 15:08..
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Esenyurt'ta işlenen cinayetin intikam nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

İstanbul Esenyurt'ta 25 yaşındaki Kerem Büte, bıçaklanarak ağır yaralandı. Büte, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önce Büte'nin bir kişiyi bıçakla yaralayarak felç ettiğini belirledi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, felç kalan kişinin kardeşi Eren K.'yı gözaltına aldı.

Kardeşini felç bırakan kişiyi öldürdü

KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALDI

Eren K.,"Kardeşim Ersel, 7 yıl önce tartıştığı bu kişi tarafından bıçaklanmıştı. Sonrasında da felç kaldı. Mahallemize geldiğini duyunca da aramızda tartıştık. Daha sonra da bıçakladım. Kardeşimin intikamını aldım." dediği öğrenildi.

Kardeşini felç bırakan kişiyi öldürdü

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği, önceki gece eş zamanlı yaptığı operasyonla 18 Ekim'de Eren K.'nın yanı sıra Büte'nin bıçaklandığı sırada yanında bulunan Halil İbrahim T.,(30), Sezer Y. (19)'yi de gözaltına aldı. Ayrıca cinayetle bağlantısı olduğu tespit edilen Hazar T.(19), Kayseri'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kardeşini felç bırakan kişiyi öldürdü

11 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Öte yandan öldürülen Büte'nin 11 suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

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