Kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabey, kendini savundu

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesi'ndeki tarlada çalışan aile, iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp, yakınlarına misafirliğe gitti.

Aile eve döndüğünde, Yunus Emre A.'yı bulamadı.

BİSİKLETİ BIRAKTI, DAHA DA BULUNAMADI

Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca, durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre'nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, KÖY SAKİNLERİNİN İFADELERİ ALINDI

Olayın arama-kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre'yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken, bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürüde köy halkından çok sayıda kişinin bilgisini aldı.

AĞABEY ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde aile bireyleri ayrı ayrı sorguya alındı. Yunus Emre'nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A., Cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni, ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey Ö.F.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dosyası, sanık Ö.F.A.’nın yaşının küçük olması sebebiyle görevsizlik kararıyla yeni kurulan Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gönderildi. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya; tutuklu sanık Ö.F.A., annesi Yasemin A. (36), babası Hüseyin A. (41), sanık avukatları Beytullah Çakır ve Esma Aydın ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Gizem Yılmaz katıldı. İlk defa hakim önüne çıkan Ö.F.A., suçlamaları kabul etmedi.

"İKİ IZDIRABI BİRLİKTE YAŞIYORUM"

Olay gününü anlatan Ö.F.A., “O gün tarlada işlerle ilgilendim. Gece eve geldiğimde, annem kardeşimi sordu. Ben de en son öğlen gördüğümü söyledim. Bir süre kardeşimi aradık ancak bulamadık. Gece saat 00.00 sıralarında kardeşim tankerin içinde bulundu. Jandarma komutanı, beni evin yakınında bulunan petrol istasyonuna çağırdı. Annem hastaneye kaldırılmıştı, babamı da jandarma arabasına koymuşlardı. Ben de tek başıma petrol istasyonuna gittim. İsmini Yüksel bildiğim jandarma komutanı suçu benim işlediğimi iddia ederek, baskı yaptı. Bana 'tankerin üzerinde parmak izin var, bu olayı sen yaptın' dedi. Kabul etmediğim takdirde 'anneni ve babanı alırız' dedi. Ben de olayı kendi ayarladığı ifade gibi kabul etmek zorunda kaldım. Savcının yanında ifadem alınırken, komutan da yanımızdaydı. Baro avukatı da sadece pişman olduğumu söylememi istedi. Benim olayla ilgim yoktur. Ben bundan dolayı iki ızdırabı birlikte yaşıyorum. Kardeşimin cenazesini göremedim. Tahliyemi istiyorum.” şeklinde konuştu.

"KARDEŞİMİN NEDEN ÇIPLAK BULUNDUĞUMU BİLMİYORUM"

Mahkeme hakimince, kardeşinin tanker içinde bulunmasıyla ilgili soru üzerine Ö.F.A., “Tanker bahçelere ilaç atmak için kullanılır. Kardeşim daha önce tankere girip, hiç yüzmemişti. Kardeşimin o gün neden yüzmek istediğini hiç bilmiyorum. Tanker babama ait. Kardeşimi kimin bulduğunu bilmiyorum. Çünkü biz kardeşimi arıyorduk. Kardeşimin tanker içinde neden çıplak bulunduğunu bilmiyorum.” şeklinde cevap verdi.

"DARP VE CEBİR YOK"

Daha sonra söz alan avukatı Beytullah Çakır, “Otopsi raporunda, ölü muayene tutanağında herhangi bir darp, cebir izi yoktur. Tankerin içine oturtması mümkün değildir. Olayın kurgu olması kuvvetle muhtemeldir. Adli kontrol veya tahliyesini istiyoruz.” dedi.

BABA: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Anne Yasemin A., oğlu Ö.F.A.’nın kardeşi Yunus Emre’yi çok sevdiğini böyle bir şey yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Baba Hüseyin A, ise “Yunus Emre kaybolduğunu öğrenince hep birlikte aradık. Oğlum Yunus Emre, yüzmeyi çok seviyordu. İki oğlum arasında husumet yoktur. Jandarma ilk önce oğlumdan bilgi almıştır. Oğlum Yunus Emre’nin tankerin içine girip, kapağını kapatması mümkün değildir. Eğer çocuklarım kavga etmiş olsaydılar, komşularım duyabilirdi. Olay nedeniyle şikayetçi değilim.” şeklinde ifade verdi.

KOMUTAN DİNLENECEK

Tanıkların dinlenmesinden sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Ö.F.A.’nın tutukluluk halinin devamına, ölen Yunus Emre’den otopsi sırasında DNA analizi yapılmak üzere elde edilen materyal ile sanık Ö.F.A.’dan alınacak örneklerle inceleme yaptırılmasına, Gürsu Jandarma Karakolu’nda görevli Yüksel isimli komutanın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.