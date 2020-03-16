Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

1 Facebook ve Google yüz maskesi reklamlarını yasakladı Facebook ve Google, koronavirüs nedeniyle fiyatları artan yüz maskelerinin reklamlarını yasaklama kararı aldı.

2 İngiltere'nin korona raporu ülke basınında Salgının 2021’e kadar sürebileceği ve 7.9 milyon İngiliz'in hastanelik olabileceği belirtiliyor.

3 Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan itiraflar Yeşim Ceren Bozoğlu, hem mesleki hem de özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

4 Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.

5 Ali Koç'tan futbolculara: Sizden utanıyorum 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maç sonu soyunma odasına girerek oyuncularını fırçaladı.

6 Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayınladı.