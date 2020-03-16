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Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Caner Güney, cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u konuşmak için çağırdığı tarlada silahla vurdu.

DHA | 16.03.2020 - 08:45..
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, evli ve 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney, 23 yaşındaki Hakan Coşkun'u konuşmak için yaklaşık 6 ay önce kardeşinin öldürüldüğü tarlaya çağırdı.

Burada Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Coşkun ile tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun'a 5 el ateş etti. Mermilerden 3'ü Coşkun'un başına, 1'i de göğüs bölümüne isabet etti.

Güney daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletle olay yerinden kaçtı.

Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırmak istenen Coşkun, yolda hayatını kaybetti.

Polis, Caner Güney'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

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