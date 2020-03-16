Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, evli ve 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney, 23 yaşındaki Hakan Coşkun'u konuşmak için yaklaşık 6 ay önce kardeşinin öldürüldüğü tarlaya çağırdı.
Burada Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Coşkun ile tartışmaya başladı.
SİLAHLA VURDU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun'a 5 el ateş etti. Mermilerden 3'ü Coşkun'un başına, 1'i de göğüs bölümüne isabet etti.
Güney daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletle olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırmak istenen Coşkun, yolda hayatını kaybetti.
Polis, Caner Güney'i yakalamak için çalışma başlattı.