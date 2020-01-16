taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8855
Euro
6.572
Altın
1555.41
Borsa
122293.48
Gram Altın
294.197
Bitcoin
51198.92

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

Irak'ta spikerlik yapan Sugar Abbas Jamili yayın öncesi kardeşinin ölüm haberini aldı. Programa çıkan Jamil, durumu anlatıp 'görüntüsü' için özür dileyerek programa devam etti.

DHA | 16.01.2020 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak’ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, yayın sırasında zor anlar yaşadı.

YAYIN ÖNCESİ KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Sugar Abbas Jamil, program öncesinde Irak ordusunda binbaşı olarak görev yapan ağabeyi Tarık Abbas Jamil’in, Bağdat’ın kuzeyindeki Balad Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda öldüğü haberini aldı.

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü ViDEO

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

''BU ÜZGÜN GÖRÜNTÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM''

Oldukça üzgün görünen Sugar Abbas Jamil, "Sadece birkaç dakika önce ağabeyimin öldüğünü söylediler. Bu üzgün görüntüm için özür dilerim. Medyada çalışırken öğrendiğim şeylerden biri, kişisel hayatı stüdyonun kapılarının arkasında bırakmanız gerektiğidir. Bu nedenle, programa devam edeceğim ve ülkede neler olduğu hakkında en son haberleri size bildireceğim." diyerek programı sunmaya başladı.

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

İlginizi Çekebilir
ABD'nin en yaşlı çalışanı çalışmayı bıraktı
Indiana eyaletinde hiç yorulmadan çalışan Vollmer, 102 yaşına kadar hiç ara vermeden çalıştı.
Pakistan'da çığ nedeniyle ölü sayısı 101'e ulaştı
Pakistan'da devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Fransa 42 gündür emeklilik reformu grevinde
Fransa'da emeklilik reformuna karşı devam eden gösterilerde, grevlerin maliyeti 1 milyar euroyu geçti.
Fransız polisinden göstericiye orantısız güç ile müdahale
Fransa'da emeklilik reformuna karşı devam eden gösterilerde, polisin dizini kafasına koyarak müdahale ettiği gösterici, yüzünü yere vurması sonucunda kanlar içinde kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

292
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

45
Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

78
Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

16
Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

63
Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

75
2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir