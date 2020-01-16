Irak’ta yayın yapan Ürdün merkezli haber kanalı Dijlah TV’nin spikerliğini yapan Sugar Abbas Jamil, yayın sırasında zor anlar yaşadı.

YAYIN ÖNCESİ KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Sugar Abbas Jamil, program öncesinde Irak ordusunda binbaşı olarak görev yapan ağabeyi Tarık Abbas Jamil’in, Bağdat’ın kuzeyindeki Balad Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda öldüğü haberini aldı.

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü ViDEO

''BU ÜZGÜN GÖRÜNTÜM İÇİN ÖZÜR DİLERİM''

Oldukça üzgün görünen Sugar Abbas Jamil, "Sadece birkaç dakika önce ağabeyimin öldüğünü söylediler. Bu üzgün görüntüm için özür dilerim. Medyada çalışırken öğrendiğim şeylerden biri, kişisel hayatı stüdyonun kapılarının arkasında bırakmanız gerektiğidir. Bu nedenle, programa devam edeceğim ve ülkede neler olduğu hakkında en son haberleri size bildireceğim." diyerek programı sunmaya başladı.