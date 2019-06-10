Ayışığı koyunda, kargaların sesinden rahatsız olan bir kişi eline aldığı tüfekle kargaları vurdu.

Bir teknenin üzerinden gökyüzündeki kargalara ateş kimliği belirsiz kişi, görenleri şoka uğrattı. Bir başka şahıs ise vurulan kargaları yerden alarak gemiye götürdü.

Teknedekiler sesinden rahatsız oldukları kargaları avladı VİDEO

PARA CEZASI KESİLDİ

Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Olayın marina içinde gerçekleşmesi sebebiyle sahil güvenlik bot komutanlığına sevk edildi. Teknenin kaptanına idare para cezası verildiği bildirildi.