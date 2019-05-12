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Kargaların yaraladığı güvercinin yardımına itfaiye koştu

Kargalardan kaçan ve kanadından yaralanan güvercin, mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

DHA | 12.05.2019 - 17:51..
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Sivas'ta, Kent merkezindeki Mimarsinan Mahallesi'nde, kargalardan kaçan güvercin, ayağı dala takılınca ağaçta mahsur kaldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIM ÇAĞIRDI

Bu sırada kargalardan biri güvercinin kanadına zarar verdi. Bu sırada güvercini gören çevredekiler ise Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekibinden yardım istedi.

İhbarla gelen itfaiye görevlileri, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Kanadından yaralanan güvercin, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Güvercinin, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Kargaların yaraladığı güvercinin yardımına itfaiye koştu

Kargaların yaraladığı güvercinin yardımına itfaiye koştu

Kargaların yaraladığı güvercinin yardımına itfaiye koştu

Kargaların yaraladığı güvercinin yardımına itfaiye koştu

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