Kargo aracından 340 adet tüfek çıktı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu Bayındır mevkisinde dün saat 19.00 sıralarında kargo araçlarını durdurup, denetim yaptı.

340 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Bir kargo aracında yapılan kontrolde, A.Ö. tarafından Beyşehir'de izinsiz üretilen 139'u yarı otomatik av tüfeği, 201'i pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 340 tüfek ele geçirildi.

TÜFEKLERE EL KONULDU, BİR KİŞİ ARANIYOR

Tüfeklerin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gönderildiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine ele geçirilen tüfeklere el konuldu. Jandarma, A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.