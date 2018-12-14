Kargo çalışanını odaya kapatan hırsızlar 50 bin dolar çaldı

Olay, 9 Aralık günü Fatih Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo şirketine giren 2 hırsız, iş yeri çalışanı İran uyruklu A.A.’yı bir odaya kapatarak etkisiz hale getirdi.

Daha sonra hırsızlar, kasada bulunan 50 bin dolar ve 30 bin TL’yi alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen İran uyruklu M.T. (34) ve A.R. (34) isimli erkek şahıslar kaçarken kıskıvrak yakalandı.

Şahısların üst aramasında, iş yerinden çalındığı değerlendirilen 5 bin 200 dolar ve 3 milyon 760 bin İran tümeni ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İş yeri çalışanı A.A.’nın tutulduğu odada arama yapan polis ekipleri, 1 adet bıçak ve 1 adet kar maskesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, A.R. serbest bırakıldı.

Fatih’de kargo firmasını soyan hırsızlar yakalandı ViDEO