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Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobil ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

İHA | 07.03.2019 - 10:29..
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Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den Malatya istikametine seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki 46 F 3625 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yakup Y. yönetimindeki 21 FU 128 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile çarpıştı.

Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

BABA VE OĞUL AYNI KAZADA ÖLDÜ

Kazada 14 yaşındaki Şevket Kılınç ile babası Ramazan Kılınç, olay yerinde hayatını kaybederken; Rıdvan Ünsal, Cevriye Ünsal ve İhsan Kılınç ağır yaralandı.

Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden baba-oğlun cenazeleri ise Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.

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