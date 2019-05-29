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Kargo paketinden 7 bin 560 adet uyuşturucu çıktı

Erzurum'dan Samsun'a kargo ile gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA | 29.05.2019 - 10:58..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Erzurum'dan Samsun'a kargo şirketi ile uyuşturucu hap gönderileceği bilgisini aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri söz konusu kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketindeki paketi almaya gelen S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum'dan gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Ş., "uyuşturucu madde ticareti"suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi

Kargo paketinden 7 bin 560 adet uyuşturucu çıktı

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