Kargo paketinden 7 bin 560 adet uyuşturucu çıktı

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olan 25 kişilik çete İstanbul'da düzenlenen operasyonla çökertildi.

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Sigaraya maruz kalanların kansere yakalanma riski yüzde 30

WHO verilerine göre yılda 8 milyon kişinin sigara kullanımı nedeniyle öldüğünü belirten Dr. Kaptan, bu yüzden bu yıl Dünya Sigarasız Günü temasının ‘Akciğer sağlığı’ olarak belirlendiğini söyledi.