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Kargosunu başkasına teslim eden kargo şirketinden şikayetçi oldu

Kargosunu başka birine teslim eden kargo şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA | 25.10.2019 - 19:42..
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İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencisi Bedran çakar, İstanbul'a gönderdiği kargosu, kimliği belirsiz birine teslim edilince kargo şirketinden şikayetçi oldu.

Suç duyurusunda bulundu VİDEO

BAŞKASINA TESLİM ETTİLER

Çakar, İstanbul'da yaşayan amcasının oğluna göndermek üzere dizüstü bilgisayarını kargoya teslim etti. Kargo şirketinden "teslim edildi" mesajını alan Çakar, birkaç saat sonra akrabasının kargonun şubede olmadığını söylemesi üzerine şirketle bağlantıya geçti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Çakar'ın başvurusu üzerine kamera kayıtları incelendi ve bilgisayarın kargo şubesine gelen farklı bir kişiye teslim edildiği görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kargo şirketi ve bilgisayarı teslim alan kimliği belirsiz şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan Çakar, yaptığı açıklamada kargo şirketi yetkililerinin bilgisayarı kimlik teyidi almadan teslim ettiğini, bilgisayarı alan kişiye ise ulaşılamadığını ifade etti.

GECELERİ UYUYAMIYORUM

Bilgisayarının teslim edilmesini ya da zararının karşılanmasını istediğini ifade eden Çakar, şöyle konuştu: "Görüntülerde şubeye giren kişinin kimlik ibraz etmeden telefonunu göstererek kargoyu teslim aldığı görülüyor. Adamın ne gösterdiği de belli olmuyor. Almış, çıkıp gitmiş. Ben öğrenciyim, yazın çalışıp para biriktirerek aldım o bilgisayarı. Üzüntümden geceleri uyuyamıyorum."

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