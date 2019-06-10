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Karı-kocanın İstanbul seçimleri tartışması

İBB Başkanlığı için sandık başına gidecek İstanbulluların nabzını ölçen muhabir, bir ailede yaşanan görüş ayrılığına şahit oldu.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 10:45..
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Karı-kocanın İstanbul seçimleri tartışması

Yol TV, İstanbul'da vatandaşlara mikrofon uzatarak Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışını sordu.

Röportajlardan birinde aynı aileden farklı isimlere destek veren çiftin arasındaki diyalog dikkat çekti.

Kendisine mikrofon uzatılan kadın bir oğluyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini, eşinin de diğer oğluyla birlikte Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyledi.

"BOŞ BİR İNSAN"

Kadının eşi ise İmamoğlu için, "Sempatik görünüşüne, konuşmasına aldanmamak lazım. Boş bir insan, değmez. İstanbul'u yönetecek bir adam değil bence." dedi.

Karı-kocanın İstanbul seçimleri tartışması ViDEO

Karı-kocanın İstanbul seçimleri tartışması

Kadın ise, "Ben de yönetecek diyorum. Vaatleri var o vaatlerle yönetir." dedi.
Kadının eşi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının mümkün olmayacağını söyledi. Ancak kadın "Kazanır" dedi.

Ardından çiftin arasında "halkın iradesi" tartışması yaşandı.

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