Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

17 yaşındaki Iraklı Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eşi ve kayınvalidesinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi.

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Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

Yunan ordusunda yeterli postal ve üniforma bulunamadığı için askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvurularını bir sonraki döneme kaydırdı.