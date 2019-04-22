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Karı kocayı silahla vuran saldırgan güvenlik kamerasında

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olduğu adama karısının yanında kurşun yağdırdı.

İHA | 22.04.2019 - 19:04..
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Ali D. aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Süleyman K. ile Halime K.’ya evlerine gitmek istedikleri sırada silahla saldırdı. Saldırıda yaralanan Süleyman K. da eşinden aldığı silahla Ali D.’ye karşılık verdi. Ancak zanlı yaralanmadı

HASTANEYE KALDIRILDI

İki taraf arasında çıkan çatışmada karı koca yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Karı kocayı silahla vuran saldırgan güvenlik kamerasında VİDEO


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Karı kocayı silahla vuran saldırgan güvenlik kamerasında

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