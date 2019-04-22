Ali D. aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Süleyman K. ile Halime K.’ya evlerine gitmek istedikleri sırada silahla saldırdı. Saldırıda yaralanan Süleyman K. da eşinden aldığı silahla Ali D.’ye karşılık verdi. Ancak zanlı yaralanmadı

HASTANEYE KALDIRILDI

İki taraf arasında çıkan çatışmada karı koca yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Karı kocayı silahla vuran saldırgan güvenlik kamerasında VİDEO





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.



