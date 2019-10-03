Karikatür yarışmasında Türkiye'ye birincilik getirdi

Hırvatistan'da düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması'na Türkiye'den katılan Sümeyra Toka, 16 yaş altı gençler kategorisinde kazandığı birincilikle döndü.

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sümeyra Toka'nın resim ve karikatür alanlarında kazandığı çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülleri bulunuyor.

"GURURLANDIM"

Ödül aldığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Toka, "Bu süreçte arkadaşlarım ve öğretmenlerimden çok büyük destekler gördüm. Hepsi tebrik ettiler, çok mutlu oldum, gururlandım." dedi.

"KÖYDE YAŞAYAN ÖĞRENCİMİN BİRİNCİ OLMASI ÇOK ÖZEL BİR DURUM"

Görsel sanatlar öğretmeni, Aşkın Ayrancıoğlu ise Toka ile 3 yıldır birlikte resim ve karikatür çalıştıklarını belirtti. Toka'nın dünya birinciliğini elde etmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Ayrancıoğlu, şunları kaydetti: "Köyde yaşayan bir öğrencimin sanatla, karikatürle hiçbir bağlantısı yokken, sabırla ve inançla çalışarak zamanla karikatürde dünya birinciliğine kadar yükselmesi çok özel bir durum benim için. Çalıştığım yatılı okulda çokça yaşıyoruz bu duyguyu. Sümeyra'nın bu başarısı öğrencilerimizin sadece test çözerek tek yönlü yetişmeleri anlayışına karşı, istedikleri ve çalıştıkları zaman sanat alanında da neleri başarabileceklerinin canlı bir kanıtı oldu. Sümeyra'yı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."