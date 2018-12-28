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Karın ağrısı çeken kadından 6 kilogramlık kitle çıktı

Kayseri'de yaşayan Seda Özen karın ağrısı ve şişlik problemiyle doktora gitti. Yapılan muayenede kadının rahim ve yumurtalıklarına yapışmış halde görünen kitle ameliyat ile alındı.

İHA | 28.12.2018 - 16:54..
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Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 33 yaşındaki Seda Özen’in Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Dr. Tuba Zengin Aksel'in yaptığı muayene ve tetkiklerde rahim ve sol yumurtalığına yapışık 40 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığındaki kitle olduğu tespit edildi. Hastanın karnındaki kitle başaralı bir ameliyatla alındı.

6 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KİTLEDEN KURTULARAK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyatla ilgili açıklama yapan Dr. Aksel, “Hastamız Seda hanım bana yaklaşık bir ay önce refere edilen bir hasta. Hastanın ilk muayenesinde 3 yıldan bu yana 9 cm çapında olduğu söylenilen kitlesi olduğu öğrenildi. Yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra kitlenin 30 cm'nin üzerinde olduğunu tespit ettik ve üstelik kitlenin sol yumurtalığa yapışık olduğunu gördük. Hastaya cerrahi operasyon uygulamaya karar verdik. Hastayı durumuyla ilgili bilgilendirip, onayını aldıktan sonra ameliyata aldık. Rahim ve sol yumurtalığını aldığımız hasta başarılı bir operasyonla 40 cm çapında ve 6 kilogram ağırlığındaki bu kitleden ve ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu” dedi.

Karın ağrısı çeken kadından 6 kilogramlık kitle çıktı


"40 CM OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Hasta yakını Remzi Özen ise, hastanın üç dört senedir ağrılar çektiğini, karında şişlik olduğunu, kabızlık şikayeti olduğunu, çeşitli hastanelere tedavi için gittiğini fakat çözüm bulamadığını söyledi. Özen, “Bize hep 9 cm’lik kitle olduğu söyleniyordu. En son Kayseri Şehir Hastanesinde Tuğba hanıma geldik. Muayenesinde kitlenin 30 cm olduğunu, ameliyattan sonra da 40 cm olduğunu öğrendik. Endokrin dahil her yeri gezdik fakat çareyi Şehir Hastanesinde bulduk” diye konuştu.

Karın ağrısı çeken kadından 6 kilogramlık kitle çıktı

3 YILDIR MÜCADELE EDİYORDU

Yaklaşık 3 yıldır karın ağrısı ve şişkinlik problemleri ile mücadele ettiğini söyleyen hasta Seda Özen, geçirdiği operasyon sonrası kendini çok iyi hissettiğini, aldığı sağlık hizmetinin beklentisinin çok üstünde olduğunu belirterek, çalışan tüm personelin ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karın ağrısı çeken kadından 6 kilogramlık kitle çıktı


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