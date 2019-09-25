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Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kişi 2 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

DHA | 25.09.2019 - 16:43..
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz'un, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi.

2 SAAT SÜREN OPERSAYON

Ameliyata alınan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu, Yavuz'un ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuz'un ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki balık kılçığı çıkarıldı. Yavuz, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ne zaman yediğini hatırlamadığını ve  bundan sonra balık yerken daha dikkatli olacağını ifade etti.

"KAZAYLA EN FAZLA YUTULAN CİSİMLERDEN"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor" dedi. Balık kılçığı ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini, hatta hayati tehlikelere yol açabileceğine vurgu yapan Op. Dr. Tıraş, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

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