Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden ölüsü çıktı

Sakarya'nın Adapazarı'nda ilçesinde doğalgaz tesisatıyla uğraşan 33 yaşındaki Emre Kanber, doğalgaz firmasında çalışmak üzere Pamukova'ya geldi.

ACİL SERVİS KORİDORUNDA YERE YIĞILDI

Kanber, karın ağrısı şikayeti üzerine, arkadaşlarıyla beraber Pamukova Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Kanber, ikinci kan tahlili için beklerken, hava almak için çıktığı acil servisin koridorunda aniden yere yığıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Arkadaşı ile hastane çalışanları tarafından sedyeyle odaya alınan Kanber, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kanber'in ölümüyle ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Emre Kanber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampusu Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.