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Karısı fenomen olduğu için vahşice öldürdü

Hindistan'da bir adam, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdükten sonra tutuklandı.

İHA | 24.01.2020 - 14:50..
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Jaipur kentinde Ayaz Ahmed isimli şahıs, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan eşi Reshma Magallani'yi kıskançlık sebebiyle boğarak öldürdü.

Karısı fenomen olduğu için vahşice öldürdü

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Reshma Magallani'nin öldürülmeden önce kocası Ahmed'le kıskançlık sebebiyle yaşadığı tartışmalar sonucunda, ailesinin evine sığındığı, dışarıda bulunduğu sırada tenha bir yerde kocası tarafından boğularak vahşice öldürüldüğü öğrenildi.

Karısı fenomen olduğu için vahşice öldürdü

POPÜLER OLMASINI KABULLENEMEDİ

Magallani'nin cansız bedeni cinayetten bir gün sonra çevre sakinleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yaptığı açıklamada Ayaz Ahmed'in yapılan ilk sorguda cinayeti itiraf ettiğini ve cinayeti Magallani'nin sosyal medyada popüler olmasını kabullenememesi sebebiyle işlediğini belirttiğini ifade etti.

Karısı fenomen olduğu için vahşice öldürdü

TUTUKLANDI

Ahmed, çıkarıldığı ilk mahkeme sonucunda tutuklandı.

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