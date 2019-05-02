Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: Bir anlık sinirle oldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meyadana gelen olayda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Ş. (32), 5 yıllık evli oldukları eşi Merve Ş. (25) ile karşılıklı boşanma davası açtı.

25 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Merve Şahin’in 1 yıl önce memleketi Samsun’a yerleştiği ve taraflar arasında boşanma davasının devam ettiği bildirildi. Enis Adem Ş., Çorlu’dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun’a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Ş,. eşini 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Genç kadın ise olay sonrası hayatını kaybetti.

Enis Adem Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarında "Ağırlıştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı.

EŞİNİ SUÇLADI

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulunan Enis Adem Ş., verdiği ifadede kendini savunarak öldürdüğü eşini suçladı. Adem Ş., "Olaydan bir yıl önce mezarlıktan evime döndüğümde evde başka bir erkek gördüm. Eşime bu adam kim diye sordum. Bu olay nedeniyle aramızda boşanma süreci başladı. Eşim bana hayatında başka biri olduğunu söyledi. Bana ’sen bana karışamazsın. Adam olsan çocuğuna sahip çıkardın. Bana sahip çıkardın. Erkek olsan zaten beni öldürürdün. Zaten erkek değilsin’ diye konuştu.

"BİR ANLIK SİNİRLE MEYDANA GELDİ"

Aramızda boğuşma meydana geldi. Bıçakla kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan dolayı pişmanım. Bir anlık sinirle meydana geldi" dedi.









