taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9692
Euro
6.6856
Altın
1268
Borsa
94107.23
Gram Altın
243.439

Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: Bir anlık sinirle oldu

Samsun'da karısını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, olayın bir anlık sinirle meydana geldiğini söyledi.

İHA | 02.05.2019 - 17:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meyadana gelen olayda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Ş. (32), 5 yıllık evli oldukları eşi Merve Ş. (25) ile karşılıklı boşanma davası açtı.

25 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Merve Şahin’in 1 yıl önce memleketi Samsun’a yerleştiği ve taraflar arasında boşanma davasının devam ettiği bildirildi. Enis Adem Ş., Çorlu’dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun’a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Ş,. eşini 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Genç kadın ise olay sonrası hayatını kaybetti.

Enis Adem Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarında "Ağırlıştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı.

EŞİNİ SUÇLADI

Bugün görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulunan Enis Adem Ş., verdiği ifadede kendini savunarak öldürdüğü eşini suçladı. Adem Ş., "Olaydan bir yıl önce mezarlıktan evime döndüğümde evde başka bir erkek gördüm. Eşime bu adam kim diye sordum. Bu olay nedeniyle aramızda boşanma süreci başladı.  Eşim bana hayatında başka biri olduğunu söyledi.  Bana ’sen bana karışamazsın. Adam olsan çocuğuna sahip çıkardın. Bana sahip çıkardın. Erkek olsan zaten beni öldürürdün. Zaten erkek değilsin’ diye konuştu.

"BİR ANLIK SİNİRLE MEYDANA GELDİ"

Aramızda boğuşma meydana geldi. Bıçakla kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan dolayı pişmanım. Bir anlık sinirle meydana geldi" dedi.

Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: Bir anlık sinirle oldu

Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: Bir anlık sinirle oldu

Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: Bir anlık sinirle oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

510
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

206
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

784
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

366
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

67
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

68
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir