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Karısını, kızını ve esnafı vuran adam dehşet saçtı

Karısını kızını ve esnafı tabancayla vuran cani baba olay sonrası taksiye binip kaçtı.

DHA | 06.03.2020 - 18:00..
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İstanbul Kağıthane'de otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti.

Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Yarar'a ateş etti.

ÖNCE ESNAFI SONRA KIZI VE KARISINI VURDU

Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı.

Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş ederken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı.

Karısını, kızını ve esnafı vuran adam dehşet saçtı

TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, anne Yeter ile kızı Selin, ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı.

Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Karısını, kızını ve esnafı vuran adam dehşet saçtı

AİLE YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Polis saldırıdan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Karısını, kızını ve esnafı vuran adam dehşet saçtı

"BÖYLE ŞEYLERİN OLMASINA ÜZÜLÜYORUM"

Silah seslerini duyarak dışarı çıktığını belirten sokak sakinlerinden Atilla Karamustafa, "Ben dışarıya çıktığımda birisi yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kimin vurduğunu görmedim. Vurulanı bir arabaya atıp gittiler. Genç bir kızımız vurulmuş onu da ambulans aldı götürdü. Benim üzüldüğüm şey, böyle şeylerin olması. İnşallah rabbim yaralılara şifa versin." dedi.

Karısını, kızını ve esnafı vuran adam dehşet saçtı

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