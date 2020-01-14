Boşanma aşamasında olduğu karısını tahrayla başına vurarak öldüren Etiz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

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1950'lerde balık o kadar fazlaydı ki bedava dağıtılıyordu

İstanbul Boğazı'nın balık bereketi bir zamanlar o kadar fazlaydı ki balıklar tonlarca tutuluyor, ya 5 kuruşa ya da ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılıyordu. Komşu ülkeler bizden balık satın alıyordu.