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Karısını öldürdü, "Bana haksızlık yapılıyor" dedi

Boşanma aşamasında olduğu karısını tahrayla başına vurarak öldüren Etiz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

İHA | 14.01.2020 - 17:51..
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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli Etiz (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman Etiz ile tartıştı.

Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kitleyen Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli Etiz, kanlar içinde yere yığıldı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ TALEP EDİLDİ

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: Bana haksızlık yapılıyor -2

"BANA HAKSIZLIK YAPIYORLAR"

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Etiz, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Süleyman Etiz, mahkemedeki ifadesinde, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Bana haksızlık yapıyorlar. Her karara saygım var. Takdir mahkemenindir." dedi.

Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: Bana haksızlık yapılıyor -1

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi.

Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: Bana haksızlık yapılıyor -3

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