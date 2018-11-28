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Karısını öldüren 75 yaşındaki adamın cezası 17 yıla indi

Bolu'da 62 yaşındaki eşi Hüsniye Bilgi'yi bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki Mehmet Bilgi'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 aya düşürüldü.

DHA | 28.11.2018 - 17:28..
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2017 yılının Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta, Bilgi çiftinin yaşadığı evde iddiaya göre, aralarında uzun zamandır mal paylaşımı kavgası olan Mehmet Bilgi ile üçüncü eşi Hüsniye Bilgi, aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Önceki evliliklerinden 3’er çocukları olan çiftin tartışmaları bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Bilgi, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Hüsniye Bilgi'ye art arda sapladı. 6 bıçak darbesi alan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Bilgi tutuklandı.

SON SÖZÜNDE 'BEN ONU ÇOK SEVİYORDUM' DEDİ

Hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Mehmet Bilgi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Bilgi, "Tapuda çıkan sorundan sonra böyle şeylerin olacağını bilsem rahmetliyle birlikte eve gitmezdim. Ben onu çok seviyordum. Mal paylaşımı nedeniyle her zaman tartışmalarımız oluyordu ama ben kol kırılır yen içinde kalır diyerek kimseye yansıtmıyordum. Kudurmuş bir şekilde eve geldi ve bana bıçakla saldırdı. Ben ne olduğunu anlayamadan olaylar gelişti. Çok pişmanım" diye konuştu.

Karısını öldüren 75 yaşındaki adamın cezası 17 yıla indi

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Mehmet Bilgi'yi 'kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulayarak cezayı 17 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.

Karısını öldüren 75 yaşındaki adamın cezası 17 yıla indi

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