Karısını öldüresiye döven koca tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Kibariye Sayır, yılbaşı gecesi eşi Salim Sayır tarafından darbedildi.

24 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kibariye Sayır, 24 gün yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbeler ile ağır yaralanan genç kadın, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞİDDET UYGULAYAN KOCA TUTUKLANDI

Taburcu edilerek, anne ve babasının evine getirilen Kibariye Sayır, daha sonra eşinden şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan koca, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.