Karius'un sevgilisinin arabasına 'ezik' yazdılar

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'yı çileden çıkardılar.

ALMAN MODEL SİNİRLENDİ

2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Alman model, arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi.

"EZİK VE KAYBEDEN"

Sophia Thomalla, üzerine Loser (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil." yorumuyla paylaştı.

YENİ SEZON ÖNCESİ NİŞANLANACAKLAR

Kısa bir süre önce İstanbul'a yerleşen Alman model ile Karius'un yeni sezon öncesi nişanlanması bekleniyor.