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Karlar altındaki Frig Vadisi büyülüyor

Afyonkarahisar'da kar yağışıyla fotoğraflanan Frig Vadisi, görenlerin beğenisini kazandı.

İHA | 08.12.2019 - 06:13..
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Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip ve Gordion’dan başlayıp Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya’ya kadar uzanan Frig Vadisi’nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ortaya muhteşem kareler çıktı.

Karlar altındaki Frig Vadisi büyülüyor

"FRİG VADİSİ, BEYAZ GELİNLİK İÇİNDE"

Frig Vadisi’ni keşfe çıkan ve birbirinden güzel fotoğraflar çeken Afyonkarahisarlı usta fotoğrafçı Çağrı Selek sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar yüzlerce fotoğraf sayfasında paylaşılarak binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada fotoğraflara ‘Frig Vadisi beyaz gelinliğini giydi’ yorumları yapıldı.

Karlar altındaki Frig Vadisi büyülüyor

Karlar altındaki Frig Vadisi büyülüyor

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