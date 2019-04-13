Karlar eridi hayvanlar meranın tadını çıkardı

Kış aylarını geçirdikleri Bingöl'de yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler, karların erimesiyle yeşile bürünen meralarda hayvanlarını otlatmanın sevincini yaşıyor.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı kentte hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, arpa, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla hayvanlarını meraya çıkardı.

Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Bingöl Ovası'nda otlamaya başlarken üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

YEM MERANIN YERİNİ TUTMUYOR

Üretici Kazım Temiz, yaptığı açıklamada, kış aylarını merkeze bağlı Kılçadır köyünde geçirdiklerini, bol karlı ve uzun bir kış sezonunu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Artık hayvanların merada kendi imkanlarıyla beslendiğini anlatan Temiz, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşıyorum. Kışın hayvanları Bingöl'e getiriyoruz, kışı burada geçiriyoruz. İlkbaharda tekrar Karlıova'ya yaylaya gidiyoruz. Kışı atlattık, ilkbahar da güzel geçiyor. Mera da güzel, Allah'a çok şükür bol çayır çimen var. Artık hayvanlar merada kendini doyuruyor. Çayır da çok. Allah'a şükür mutluyuz." ifadelerini kullandı.