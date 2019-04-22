Karların erimesiyle doğal güzellikler ortaya çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış aylarında yağan metrelerce kardan sonra evlerin adeta beyaz örtü altında kaldığı Toroslar'da, karların erimesi ile ayrı bir güzellik yaşanıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip yaylalarda, eriyen kar suları ile beslenen arazilerde açan çiğdemler görsel şölen oluşturuyor.

ZİYARETÇİ AKIMINA UĞRUYOR

Seydişehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası'nda ilkbaharın gelmesi ile çağlayan suların yanı sıra açan çiğdemler görenleri büyülüyor. Nisan ayı olmasına rağmen, açan çiğdemlerin üzerine yağan kar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.