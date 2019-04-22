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Karların erimesiyle doğal güzellikler ortaya çıktı

Nisan ayında yağan kar, Toros Dağları'nı beyaza bürürken, bir süre önce açan çiğdemlerle daha güzel görünüme kavuştu.

AA | 22.04.2019 - 03:48..
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kış aylarında yağan metrelerce kardan sonra evlerin adeta beyaz örtü altında kaldığı Toroslar'da, karların erimesi ile ayrı bir güzellik yaşanıyor.

Karların erimesiyle doğal güzellikler ortaya çıktı

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip yaylalarda, eriyen kar suları ile beslenen arazilerde açan çiğdemler görsel şölen oluşturuyor.

Karların erimesiyle doğal güzellikler ortaya çıktı

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Seydişehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası'nda ilkbaharın gelmesi ile çağlayan suların yanı sıra açan çiğdemler görenleri büyülüyor. Nisan ayı olmasına rağmen, açan çiğdemlerin üzerine yağan kar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Karların erimesiyle doğal güzellikler ortaya çıktı

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