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Karların içinde besin arayan yılkı atları

Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için mücadele ediyor

AA | 10.01.2019 - 05:25..
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Uşak ve Kütahya sınırında yer alan Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar yağışının ardından yem bulmak ve soğuktan korunmak için dağın eteklerine indi.

Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, dağın eteklerinde 3 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.

Karların içinde besin arayan yılkı atları

Dondurucu soğuktan korunmak için dar vadilere inen ve sayıları 100'ü bulan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için zorlu mücadele veriyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, atların sayısının her geçen yıl arttığını, at kolonilerinde çok sayıda yavru bulunduğunu belirtti.

Murat Dağı'nda yılkı atlarının yem mücadelesi VİDEO

"DÜZENLİ YEM BIRAKIYORUZ"

Tekin, "Atların beslenmelerine katkıda bulunmak için bölgeye düzenli yem bırakıyoruz. Sayılarının artması oldukça sevindirici." diye konuştu.

Karların içinde besin arayan yılkı atları

Bölgenin koruma altında olduğunu ifade eden Tekin, "Yıllar önce köylülerin doğaya bıraktığı atlar zamanla çoğaldı. Tarım arazisi olmadığı için bölgede atlar rahat şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Ancak kış aylarında besin bulmakta zorlanıyorlar. Biz de ekiplerimizle destek oluyoruz." dedi.

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