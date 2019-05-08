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Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

İran sınırındaki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe Üs Bölgesinde sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, bir yandan PKK'lı teröristlerle bir yandan da kaçakçılıkla mücadele ediyor.

İHA | 08.05.2019 - 10:28..
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Yüksekova ilçesinin Esendere bölgesinde 7 gün 24 saat görevinin başında olan Mehmetçik, PKK'lı teröristlerle mücadele ederken, kaçakçılık faaliyetlerine de geçit vermiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı imkanlarla büyük bölümü yerli ve milli olan silahların yanı sıra son teknolojiyle teröristlere karşı etkin mücadele yürüten Mehmetçik, her koşula uygun silah ve teçhizatlarıyla görevini başarıyla sürdürüyor.

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 20 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Esendere 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Tuğ Tepe Üs Bölgesinde İran sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, mayıs ayına rağmen sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında ve yer yer 10 metreyi bulan kar örtüsünde teröristlerin sızma girişimlerine karşı her daim elleri tetikte bekliyor.

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

Çetin şartlarda araziye uygun kar kamuflajıyla Pistenbully kar aracıyla araziye çıkan kahraman Mehmetçik, arazideki hakimiyetini koruyor.

MAYIS AYINDA AĞIR KIŞ ŞARTLARI

Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde insanların denize girdiği mayıs ayında, Tuğ Tepe Üs Bölgesindeki kahraman askerler ise hala yer yer 10 metreyi bulan karda görev yapıyor.

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

KAR, TEMMUZA KADAR YERDE

Ağır kış koşullarının yaşandığı ve kara taşıtlarının yolların kapalı olması nedeniyle kullanılmadığı üs bölgesinde tüm ihtiyaçlar ve olası operasyonlara ise askerler, Pistenbully isimli kar aracıyla gidiyor. Kar örtüsünün temmuz ayına kadar yerde kaldığı üs bölgesinde tüm zorlu hava koşullarına rağmen görev yapan Mehmetçik, dosta güven düşmana ise korku salıyor.

Sözleşmeli Er Mustafa Kara, zorlu hava şartlarında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla 7/24 esasına göre görev yaptıklarını belirtti. Kara, şartlar ne kadar zor olursa olsun, devletin sağladığı imkanlarla vatan nöbetlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler

Karlı dağların zirvesindeki Mehmetçikler


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