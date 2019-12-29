taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9521
Euro
6.6502
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43628.55

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 9 otomobil birbirine girerken, kazaya karışan son araç, sürücülerden birine çarparak havaya savurdu.

İHA | 29.12.2019 - 23:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Göksun ilçesi Ahmet Eskalen tünellerinin çıkışında, Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plaka otomobil, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken havanın kar yağışlı ve zeminin kaygan olması sebebiyle direksiyon kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak yol ortasında kaldı.

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi

SON ÇARPAN ARAÇ, SÜRÜCÜYÜ HAVAYA SAVURDU

Kaza sonrası seyir halinde olan 46 BT 136, 46 U 4408, 79 MA 0971, 07 TCT 90, 58 FY 627, 60 AAV 472, 33 ADA 769, 46 AAC 980 plakalı otomobiller aynı istikamete giderken zincirleme trafik kazası yaşandı. Güvenlik kamerası kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kazaya son karışan otomobilin, sürücü ve araçların arasına daldığı görüldü.

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Cemal G. (44), Fatih S. (43), İsmail G. (30) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası tünel girişi trafiğe kapanırken, araçların yol dışı edilmesinin ardından yeniden araç geçişine izin verildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir