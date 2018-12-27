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Karlı yolda kontrolünü yitiren otomobil kaza yaptı

Zonguldak'ta kar yağışı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden araç 30 metre aşağı düşerek kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2018 - 14:59..
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Zonguldak Merkez Kumtarla mevkiinde dün gece saatlerinde Kar yağışının etkili olduğu Kumtarla mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 30 metreden uçtu.

YARALILAR DURUMU AFAD'A BİLDİRDİ

Araç içinde bulunan yaralılar durumu AFAD ve 112 ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri araç içinde bulunan yaralılara müdahale etti.

HASTANEYE ULAŞTIRILDILAR

Araç içinde bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak çıkartılırken bir kişinin bacağı kırıldı. AFAD ekipleri bacağı kırılan yaralıyı sedyeye koyarak halatla yukarıya çekti. Araçtan çıkartılan yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Karlı yolda kontrolünü yitiren otomobil kaza yaptı

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