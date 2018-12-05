taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3513
Euro
6.0726
Altın
1235.82
Borsa
93292.2
Gram Altın
212.402

Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

Hakkari'de görev yapan Pratisyen Dr.Mustafa Çekiç, dışarı çıkamayan hastaların evine gidip fizik tedavi uygulaması yapıyor. Araçların çıkamadığı karlı yollarda yürüyerek 261 hastayı tedavi etti.

DHA | 05.12.2018 - 11:54..
  1. Haberler
  2. Gündem

Hakkari  Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen Dr Çekiç, evinden dışarı çıkamayan yatalak hastaların umudu oldu.

EVDE FİZİK TEDAVİ UYGULAMASI

Günde ortalama 90 hastayı muayene eden Dr. Çekiç ve beraberindeki sağlık ekibi, hastaneye gelemeyen hastaları ise evlerinde ziyaret edip, 'Evde Fizik Tedavi' uygulaması kapsamında tedavi etmeye çalışıyor.

Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN GÖREVLERİNİ İHMAL ETMİYORLAR

Merkezde kayıtlı 261 hastaya ulaşarak evinde fizik tedavi uygulayan Dr. Çekiç, son olarak beraberindeki sağlık ekibi ile birlikte karla kaplı Yukarı Merzan Mahallesi'nde yaşayan Beyaz Acar'ın evine yürüyerek ulaştı.

Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

7/24 GÖREVDELER

Hastaların bu durumdan oldukça memnun olduklarını söyleyen Dr. Çekiç, "Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi ve aynı zamanda evde sağlık hizmetlerinden sorumlu doktorum. Evde sağlık hizmetleri, 7/24 çalışma esası üzerine kurulu. Çünkü, hastalarımızın geneli yatalak, mağdur hastalar olduğu için izin kullanma, yada tatil yapma gibi bir imkanımız yok. Hakkari merkezde kayıtlı 261 hastamız var. Elimizden geldiğince hastaların mağdur olmamaları için yaz- kış demeden her türlü koşulda yardım etmeye çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

ÇOĞU ENGELLİ VE YAŞLI

Dr. Çekiç aynı zamanda, ''Bu hastaların çoğu engelli ve yaşlılardan oluşuyor. Bu tür bakıma muhtaç özellikle engelli ve yaşlı hastalara bakmak insana şevk veriyor. Yani bunu yaparken, bizim meslek aşkımız da artıyor. Ulaşım sıkıntısından dolayı ambulansların gidemediği evlere yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz. Fizik tedavilerini yaptığımız bu hastalardan bir kısmını da ambulanslarla evlerinden alıp hastaneye getiriyoruz." dedi. 
Yürüme sorunu yaşadığı için evinde tedavi gören Beyaz Acar ise bu durumun kendisini mutlu ettiğini, emeği geçen yetkililere, doktora ve sağlık personellerine teşekkür ettiğini söyledi.

Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

Hakkari'de görevli doktor karlı yollarda hastalara ulaşıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

154
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

126
ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

137
Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

8
CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

86
Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

14
F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı Almanya'da yaşandı

F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı Almanya'da yaşandı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir