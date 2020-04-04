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Karlıova’da Türkçe ve Kürtçe anons

Bingöl’de zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek Türkçe ve Kürtçe “Evde kal” uyarısı yaptı, dengbej dinletti.

İHA |
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Karlıova’da Türkçe ve Kürtçe anons

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, Türkçe ve Kürtçe uyarısı anonsu yaptı.

Ekipler ayrıca dengbej dinletisi yaptı.

Müzik sesini duyarak pencerelere çıkan, yaşlı vatandaşlar da zabıta aracını selamlayarak memnuniyetlerini aktardı.

Karlıova’da Türkçe ve Kürtçe anons VİDEO

"MORAL OLSUN DİYE DİNLETİYORUZ"

Korona virüs tedbirlerinin kapsamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Zabıta Müdürü Metin Bingöl, müzik dinletisinin vatandaşları memnun ettiğini söyledi. Bingöl, “Anonslarımızı, Türkçe ve Kürtçe yapıyoruz. Karlıovalıların dengbejlerini vatandaşlarımıza dinletiyoruz moral olsun diye. İnşallah memnun kalırlar. Allah bu zorluğu bütün alemin, Müslümanların başından inşallah bir an önce defeder.” dedi.

Karlıova’da Türkçe ve Kürtçe anons

Karlıova’da Türkçe ve Kürtçe anons

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