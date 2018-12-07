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Karlov suikasti iddianamesi kabul edildi

Rus Büyükelçi Karlov cinayeti iddianemesi Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 12:54..
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.

28 ŞÜPHELİ VAR

İddianamede aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.

Suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu belirtildi.

Karlov suikasti iddianamesi kabul edildi

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