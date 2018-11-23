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Karlov suikastı iddianamesinde önemli detaylar

Karlov iddianamesinde, suikastin arkasında, darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu vurgulandı.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 15:00..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.

İDDİANAMEDE İSMİ GEÇENLER

İddianamede Gülen'in yanı sıra, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın şüpheli olarak gösterildi.

Karlov suikastı iddianamesinde önemli detaylar

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak öldürme", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istendi.

Karlov suikastı iddianamesinde önemli detaylar

İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki de müşteki olarak yer aldı.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE YÖNELİK PROVOKASYON

İddianamede Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi.

İddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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