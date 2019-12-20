Karnaval tadında öyküler: Şapkamın İçindeki Kıraathane

“Şapkamın İçindeki Kıraathane”, Faruk Turinay’ın ilk öykü kitabı. Okuruna bir şölen yaşatan Turinay, onları, dinleyiciyle anlatıcı, mizahla melonkoli arasında gidip gelen şaşırtıcı bir anlatımla selamlıyor. Hayatın bulanık sularında çıktığı gezintide, varlığını sürdürmeyi intiharla, gerçekliği sahtelikle, aşkı öfkeyle, edebî yaratıcılığı hayatı yaşama arzusuyla karşı karşıya getirerek sorguluyor…

Turinay’ın kitabını seveceklere yayınevi benzer başka kitaplar da öneriyor. Önce kitaba bir göz atalım, ardından onları da paylaşmak istiyorum sizinle…

(Faruk Turinay)

ŞAPKAMIN İÇİNDEKİ KIRAATHANE

“Şimdi başka bir tren garındayım. Galiba veda ettiğim son şehir olacak burası. Oturacak ve yaslanacak yeri olmayan bir banka ilişmiş, mürekkebi bitmek üzere olan kalemimle acele acele yazıyorum. Kirli yüzlü çocuk önümde bitiverecek diye korkmadığımı söylesem, yalan söylemiş olurdum. Ölmeden bitmez bu korku.”

Bu pasaj, tanıtım bülteninden. Turinay, kitapta 17 öyküye yer veriyor. Öyküler, okura, kimin girip çıkacağı hiç belli olmayan kalabalık ve şamatalı bir kıraathanede olduğu hissini yaşatıyor. Kimler yok ki öykülerde… Köpeğe dönüşen ressamdan aşk ve ulusal direniş serüveni anlatan Fransız faresine, Gaip Hazretleri’yle sohbet etmekten sıkılan adamdan Manhattan 42. Cadde’deki bir kafede sanatın değerini tartışan fizikçilere, 1920’lerin İstanbul’unda eline Venedikli bir denizcinin günlüğü geçen müderristen tüm çağlardan edebiyatçıların katıldığı konferansa sızan davetsiz misafire kadar kalabalık bir yelpazede yaşanıyor hayat…

Şapkamın İçindeki Kıraathane

Faruk Turinay

Can Yay.

S.: 140

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Damla Karakuş

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