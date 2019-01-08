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Karne heyecanı yaklaşıyor, ailelere uyarılar

Okullar 18 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriyor. Milyonlarca öğrenci karne alacak. Uzmanlar kırık not getiren öğrencilere, ailelerin kötü davranmaması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 10:12..
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Milyonlarca öğrenci önümüzdeki hafta karnelerini alarak, tatile girecek. Karne dönemlerinde çocukların üzerindeki baskı giderek artıyor.

Özellikle karnesinde kırık notlar olan çocuklar, ailelerin de baskısıyla kendisini başarısız ve yetersiz hissedebiliyor.

ÇOCUK ÜZERİNDEKİ BEKLENTİ

Öğrenme sürecinin bir değer olduğunu, beklenti ve baskıyla gelişmediğini hatırlatan uzmanlar, çocuktaki okuma, öğrenme ve merak etme isteğinin çok çalıştırarak ve herkesi geçerek kazandırılamayacağının altını çiziyor.

Karne heyecanı yaklaşıyor, ailelere uyarılar

"YÜKSEK NOT BAŞARININ GÖSTERGESİ DEĞİL"

Psikologlar, "Bilgi bir araçtır ama biz çocuklarımızın karnesindeki puanlarla gelecekte nerde olacaklarına, başarılı ya da başarısız olacaklarına fatura keseriz. Her düşük puan bir kaybediş gibidir." görüşünü dile getirdiler

KARNELER 18 OCAK'TA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2019 iş takvimiyle birlikte, okulların yarıyıl tatiline gireceği tarih belli oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak, sömestr tatiline başlayacak.

Karne heyecanı yaklaşıyor, ailelere uyarılar

4 ŞUBAT DERS BAŞI

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

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