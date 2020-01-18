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Karnelerini alan kardeşler, eve dönmedi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün karneleri aldıktan sonra eve dönmeyen iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.

AA | 18.01.2020 - 13:52..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi.

Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Karnelerini alan kardeşler, eve dönmedi

İKİ KARDEŞ BULUNAMADI

Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit etti. Arama çalışmasını yol istikametinde yoğunlaştıran ekipler, Baturalp kardeşlerin izine ulaşamadı.

Karnelerini alan kardeşler, eve dönmedi

"HER YERE BAKTIK, İZ BULAMADIK"

Baba İbrahim Baturalp, çok üzgün ve endişeli olduklarını ifade etti. Çocuklarını görenlerin polis ekiplerine bildirmesini isteyen Baturalp, "Siverek'in hemen hemen her yerine baktık ancak herhangi bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok." dedi.

Karnelerini alan kardeşler, eve dönmedi

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