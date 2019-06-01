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İstanbul'da karnında saplı ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu’nda psikolojik sorunları olan Azerbaycan uyruklu bir şahıs, kendini bıçakladı.

İHA | 01.06.2019 - 14:57..
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Haliç Köprüsü çıkışında Halıcıoğlu mevkiinde bulunan otobüs duraklarında Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs, yanında bulundurduğu ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.

BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Şahsın kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar, engel olmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabaları sonuçsuz kalırken şahıs, ekmek bıçağını karnına sapladı. Bunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kendisine zarar veren şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da karnında saplı ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da karnında saplı ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı

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