taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.471
Euro
6.199
Altın
1303.625
Borsa
102824.1
Gram Altın
229.385

Karnındaki futbol topu büyüklüğünde kitleyi kilo sandılar

Karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki Tuğba Ş.’nin karnından 23 santim çapında ve 2.4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

İHA | 15.03.2019 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Karnındaki şişlik kilo alımına bağlanan hasta böyle büyüklükte bir kitleden bu yüzden haberdar olamamış.

KARNINDAN FUTBOL TOPU KADAR KİTLE ALDILAR

Şiddetli ağrılar artınca hastaneye başvuran aile, yapılan incelemelerde neredeyse bir futbol topu büyüklüğündeki kitlenin bu ağrılarının sebebi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyon ile kitle tamamen çıkarıldı ve hasta sağlığına kavuştu.

Karnındaki futbol topu büyüklüğünde kitleyi kilo sandılar

''BÖYLE DURUMLARDA UZMANA DANIŞIN''

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras ''Kız çocuklarında nadiren görülen böyle kitleler çoğu zaman herhangi bir ağrıya sebep olmayabiliyor. Karnında şüpheli şişlik ve sertlik fark ettiğimiz zaman çocuklarımızı uzman bir doktora göstermekte fayda var. Erken teşhis ile böyle kitleler daha kötü sonuçlar doğurmadan çıkarılabiliyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta sadece bir gün sonra taburcu edildi.

Karnındaki futbol topu büyüklüğünde kitleyi kilo sandılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

278
Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

111
Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

188
ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

ABD'li bakanlıklar harcamalarını artırdı

57
Kılıçdaroğlu'nun Trakya ile imtihanı

Kılıçdaroğlu'nun Trakya ile imtihanı

165
Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

52
100 metre yükseklikte ekmek parası

100 metre yükseklikte ekmek parası

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir