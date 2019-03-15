Karnındaki futbol topu büyüklüğünde kitleyi kilo sandılar

Karnındaki şişlik kilo alımına bağlanan hasta böyle büyüklükte bir kitleden bu yüzden haberdar olamamış.

KARNINDAN FUTBOL TOPU KADAR KİTLE ALDILAR

Şiddetli ağrılar artınca hastaneye başvuran aile, yapılan incelemelerde neredeyse bir futbol topu büyüklüğündeki kitlenin bu ağrılarının sebebi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyon ile kitle tamamen çıkarıldı ve hasta sağlığına kavuştu.

''BÖYLE DURUMLARDA UZMANA DANIŞIN''

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras ''Kız çocuklarında nadiren görülen böyle kitleler çoğu zaman herhangi bir ağrıya sebep olmayabiliyor. Karnında şüpheli şişlik ve sertlik fark ettiğimiz zaman çocuklarımızı uzman bir doktora göstermekte fayda var. Erken teşhis ile böyle kitleler daha kötü sonuçlar doğurmadan çıkarılabiliyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta sadece bir gün sonra taburcu edildi.



