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Karnından 30 kilogram kitle çıktı

İran’ın Luristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde bir hastanın karnından 30 kilogramlık bir kitle çıkarıldı.

İHA | 02.06.2019 - 00:09..
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İran’ın Hürremabad şehrinde bulunan Şehit Rahim Hastanesindeki bir cerrahın gerçekleştirdiği ameliyatta, hastanın karnından 30 kilogram kitle çıkarıldığı belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Mehdi Zargani, 42 yaşındaki hastadan 30 kilogram kitle çıkartıldığını söyleyerek, “Yıllarca herhangi bir belirtisi olmadığı için hasta uzun bir süre kitlenin farkına varmamış” dedi.

Karnından 30 kilogram kitle çıktı

30 KİLOGRAM KİTLE ÇIKTI

Hastanın şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye geldiğini belirten Mehdi Zargani, yapılan incelemenin ardından hastanın bağırsaklarından diyaframına kadar uzanan bir kitleyi tespit ettiklerini söyledi. Yapılan ameliyat ile 30 kilogramlık kitlenin çıkartıldığını söyleyen Zargani, “Eğer kitle çıkartılmasaydı hastayı kaybederdik” diye konuştu.

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