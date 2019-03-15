Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı

Tuğba Ş.'nin karın bölgesinde oluşan şişlik, daha sonra ağrı yapmaya başladı. Ailesinin önce kilo aldığını düşündüğü Tuğba Ş., ağrılarının artması üzerine Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan tetkiklerde Tuğba Ş.'nin karın bölgesinde kitle olduğu saptandı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Necip Fazıl Aras tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Tuğba Ş.'nin karnındaki kitle çıkarıldı. 23 santimetre çapında, 2,4 kilogram ağırlığında futbol topu büyüklüğündeki kitle incelemeye gönderildi. Sağlığına kavuşan Tuğba Ş. ise ameliyatın ardından 1 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

'KARNINDAKİ ŞİŞLİK KİLOYA BAĞLANMIŞ'

Doktor Necip Fazıl Aras, hastanede çocuk hastadan ilk kez böyle büyüklükte bir kitlenin çıkarıldığını söyleyerek "Karnındaki şişlik kilo alımına bağlanan hasta, böyle büyüklükte bir kitleden haberdar olamamış. Şiddetli ağrılar olunca hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelerde neredeyse bir futbol topu büyüklüğündeki kitlenin bu ağrılarının sebebi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyonla kitle tamamen çıkarıldı ve hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Aras, kız çocuklarda nadiren görülen böyle kitlelerin çoğu zaman herhangi bir ağrıya sebep olmadığını ifade ederek, ,"Karnında şüpheli şişlik ve sertlik fark ettiğimiz zaman çocuklarımızı uzman bir doktora göstermekte fayda var. Erken teşhis ile böyle kitleler daha kötü sonuçlar doğurmadan çıkarılabiliyor" diye konuştu.